هدف زد الأول ضد وادي دجلة - أحمد ريفو (الدرجة الثانية)

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 17:40

6/9/2023 5:40:25 PM هدف زد الأول ضد وادي دجلة - أحمد ريفو (الدرجة الثانية)
زد وادي دجلة الدرجة الثانية
نرشح لكم
أهداف مباراة النجوم 5-2 نجمة سيناء (دوري الترقي) حالة طرد غريبة في دوري الدرجة الثانية في مباراة المنيا والجونة ملخص فوز المنصورة على المصري بالسلوم 1/2 (دوري الدرجة الثانية) ينافس على الصعود للممتاز ويعمل في تربية النحل.. قصة صلاح لالا مدافع بترول أسيوط أحمد جعفر يتحدث عن سر حذاء أبو تريكة.. وسبب اللعب في الدرجة الثانية هدف فوز العبور على بورتو السويس 0/1 (دوري الدرجة الثانية) هدفا فوز بايونيرز على نبروه 0/2 (دوري الدرجة الثانية) هدفا فوز إيسترن كومباني على الإعلاميين 2-0 (الدرجة الثانية)
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد العربي يكشف عبر في الجول الموعد الجديد لافتتاح البطولة العربية 21 دقيقة | الوطن العربي
إشتوريل يعلن رحيل ريكاردو سواريش 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن ثاني صفقاته الصيفية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدرجة الثانية - زد (1) (0) دجلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – فيتوريا يستدعى ثنائي إنبي بسبب النقص العددي ساعة | الكرة المصرية
رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية 2 ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة يرد على اتهامات رئيس وادي دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع لوكاكو 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام