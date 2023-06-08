هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:58

6/8/2023 10:58:36 PM

هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)