هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)
الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:58
جووووووول.. حسام عرفات يحرز هدف رائع لفريق أسوان في مرمى المقاولون العرب ⚽🔥 pic.twitter.com/shhCcfFAUi— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023
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