هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:58

6/8/2023 10:58:36 PM هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)
حسام عرفات أسوان المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
طرد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أمام الإسماعيلي (الدوري المصري) هدف المقاولون الأول ضد أسوان - فاروقا نور الدين (الدوري المصري) هدفا تعادل المصري مع غزل المحلة (الدوري المصري) أهداف تعادل سموحة مع سيراميكا كليوباترا 2-2 (الدوري المصري) هدف المصري في شباك غزل المحلة هدف غزل المحلة في شباك المصري هدفا مباراة الداخلية وحرس الحدود 1-1 (الدوري) هدف فوز بيراميدز على فاركو بقدم مصطفى فتحي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
من أجل ذهبية أولى.. أوروجواي تتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب 18 دقيقة | أمريكا
يحدث لأول مرة من 2017.. المقاولون يفرض التعادل على أسوان 29 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
جبران: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. وأوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه ساعة | السعودية
بعد 3 جولات من الغياب.. البدري يقود الصفاقسي للفوز على بن قردان ساعة | الوطن العربي
أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام