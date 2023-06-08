طرد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أمام الإسماعيلي (الدوري المصري)
الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:33
😲ادالوا إنذار مجبش نتيجة معاه راح مطلعلوا الأحمر 🔴🔴.. أزمة ملهاش لازمة بين الحكم محمود البنا والكابتن عبد الحميد بسيوني pic.twitter.com/A4PsSPlU81— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023
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