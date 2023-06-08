"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يردد هتاف جماهير الاتحاد

إعلان اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة

لحظة رفع أحمد حجازي لقب الدوري السعودي 2022-23 مع الاتحاد

حجازي: حققنا الدوري السعودي الذي كان هدفنا الأول