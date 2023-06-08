"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يردد هتاف جماهير الاتحاد
الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:31
البنز .. يمشي كدا .. كدا 🐅 #Benzema2Ittihad pic.twitter.com/Pc4btMO27h— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023
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