هدف المقاولون الأول ضد أسوان - فاروقا نور الدين (الدوري المصري)
الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:21
جووووووول.. فاروقا يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب في شباك أسوان من رأسية ⚽🔥 pic.twitter.com/mjgzyQd26r— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023
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