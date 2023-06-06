هدفا مباراة الداخلية وحرس الحدود 1-1 (الدوري)

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:32

6/6/2023 9:32:41 PM هدفا مباراة الداخلية وحرس الحدود 1-1 (الدوري)
الدوري المصري
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