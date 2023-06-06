هدف فوز بيراميدز على فاركو بقدم مصطفى فتحي (الدوري المصري)

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:15

6/6/2023 9:15:18 PM هدف فوز بيراميدز على فاركو بقدم مصطفى فتحي (الدوري المصري)
بيراميدز الدوري المصري فاركو
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