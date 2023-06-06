إعلان اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:09
Benzima is here 🤩✍️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/Pchu8wgDze
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