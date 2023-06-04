فرحة هستيرية من جماهير نانت بعد ضمان البقاء في الدوري الفرنسي
الأحد، 04 يونيو 2023 - 11:08
🥳🎉 فرحة هستيرية من جماهير نانت بعد ضمان البقاء#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/SF8vMBgg6p— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
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