صاروخ.. هدف هالك من ركلة ثابتة من منتصف الملعب في الدوري البرازيلي
الأحد، 04 يونيو 2023 - 10:56
🤯 Pero por favor, qué barbaridad el GOLAZO de tiro libre de Hulk.— Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) June 3, 2023
¿Emulando a Roberto Carlos? DEMENCIAL. 👏
🦊💙 #CRUxCAM 🖤🐔
📺 El Clássico Mineiro vivilo por #brasileiraoplay pic.twitter.com/EvvN0Tflyq
نرشح لكم
هدف ميسي الـ 100 بقميص الأرجنتين قصتان من كأس العالم يوضحان شخصية ميسي القائد أهداف مباراة المغرب مع البرازيل 2-1 (مباراة ودية) ملخص تعادل أوروجواي واليابان 1-1 (ودي) بكاء ليونيل سكالوني أمام جماهير الأرجنتين وسط الاحتفال بالتتويج بكأس العالم مدرب الأرجنتين يغني أغنية ميسي مع جماهير الأرجنتين احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم في مباراة ودية ضد بنما ميسي يرفع كأس العالم مجددا أمام جماهير الأرجنتين ضد بنما