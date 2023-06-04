صاروخ.. هدف هالك من ركلة ثابتة من منتصف الملعب في الدوري البرازيلي

الأحد، 04 يونيو 2023 - 10:56

6/4/2023 10:56:52 AM صاروخ.. هدف هالك من ركلة ثابتة من منتصف الملعب في الدوري البرازيلي
هالك الدوري البرازيلي أتليتكو مينيرو
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