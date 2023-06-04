هدف فوز إنتر على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

إنتر يفوز بهدف على تورينو ويصعد لوصافة الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو

بالمرحلة الأخيرة من الكالشيو#تورينو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Fm7KpIQSjb