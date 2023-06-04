هدفا فوز لاتسيو على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 04 يونيو 2023 - 00:15
لاتسيو يستعيد الوصافة وينهي الموسم بانتصار على إمبولي بهدفين دون رد— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 3, 2023
شاهد الهدفين..#إمبولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/fARUPqsWOe
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