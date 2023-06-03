هدفا فوز طلائع الجيش على سموحة 2-0 (الدوري المصري)

السبت، 03 يونيو 2023 - 22:17

6/3/2023 10:17:20 PM هدفا فوز طلائع الجيش على سموحة 2-0 (الدوري المصري)
طلائع الجيش سموحة الدوري المصري
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