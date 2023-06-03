بكاء ماريك هامشيك بعد هدفه الأخير أمام جماهير طرابزون قبل اعتزاله
السبت، 03 يونيو 2023 - 19:40
🔴🔵 Marek Hamsik'in Trabzonspor ile iç sahadaki son maçında penaltıdan attığı golün ardından duygusal anlar yaşandı! #SporTotoSüperLig #TSvALY pic.twitter.com/0EfsusJCS6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 3, 2023
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