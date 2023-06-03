هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى مانشستر يونايتد - جوندوجان (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 03 يونيو 2023 - 19:14
غوندوغان يضاعف النتيجة للسيتي من تسديدة مخادعة #كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستريونايتد_مانشسترسيتي #FACupFinal pic.twitter.com/ZPPNwn7IGm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
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