هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضد سيتي - برونو فيرنانديز (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 03 يونيو 2023 - 17:41
قائد الشياطين الحمر فيرنانديش يعادل النتيجة من علامة الجزاء #كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستريونايتد_مانشسترسيتي #FACupFinal pic.twitter.com/1tFkuV2UmO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
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