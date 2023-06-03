هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضد سيتي - برونو فيرنانديز (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 03 يونيو 2023 - 17:41

6/3/2023 5:41:32 PM هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضد سيتي - برونو فيرنانديز (كأس الاتحاد الإنجليزي)
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي برونو فيرنانديز
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