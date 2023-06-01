هدف فوز إنبي على غزل المحلة 1-0 (الدوري المصري)

الخميس، 01 يونيو 2023 - 23:49

6/1/2023 11:49:57 PM هدف فوز إنبي على غزل المحلة 1-0 (الدوري المصري)
إنبي غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
هدف فوز حرس الحدود على أسوان 1-0 (الدوري المصري) تعليق سليمان وهدان على عزله من مجلس إدارة الزمالك حمزة الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا ضد الإسماعيلي؟ أهداف تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الداخلية 3-1 (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الثاني ضد الداخلية – أسامة فيصل (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد الداخلية – محمود قاعود (الدوري المصري) هدفا فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة 9 دقيقة | المحترفون
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو ساعة | السعودية
ماركا: كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد ساعة | ميركاتو
يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب