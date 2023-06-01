"تعالى نصعد للدوري".. احتفالات جمهور طنطا بالفوز على أبو قير
الخميس، 01 يونيو 2023 - 23:41
"تعالى نصعد للدوري" 🎶— FilGoal (@FilGoal) June 1, 2023
احتفالات جماهير ولاعبي طنطا بالفوز على أبو قير للأسمدة وتقليص الفارق في صدارة مجموعة بحري مع بلدية المحلة إلى نقطة واحدة. 🔝
تصوير: سارة سالم pic.twitter.com/3gYW3boX9S
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