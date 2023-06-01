تعليق سليمان وهدان على عزله من مجلس إدارة الزمالك

الخميس، 01 يونيو 2023 - 13:05

6/1/2023 1:05:54 PM تعليق سليمان وهدان على عزله من مجلس إدارة الزمالك
الزمالك سليمان وهدان
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