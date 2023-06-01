حمزة الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا ضد الإسماعيلي؟
الخميس، 01 يونيو 2023 - 11:40
حمزة الجمل: لعبنا مباراة جيدة ضد المقاولون.. ومعرفش هل الحكم واخد موقف شخصي من الإسماعيلي!#ستاد_مصر pic.twitter.com/C7OhiTidaH— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2023
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