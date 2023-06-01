الحوار الكامل لرنيم الجداوي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة

تعليق سليمان وهدان على عزله من مجلس إدارة الزمالك

حمزة الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا ضد الإسماعيلي؟

رنيم الجداوي: أحاول السيطرة على عصبيتي في الملعب.. أنا مختلفة تماما خارجه