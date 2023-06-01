أهداف تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 2-2 (الدوري المصري)

الخميس، 01 يونيو 2023 - 00:03

6/1/2023 12:03:28 AM أهداف تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 2-2 (الدوري المصري)
الدوري المصري الإسماعيلي في الدوري المقاولون العرب
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