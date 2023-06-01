أهداف تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 2-2 (الدوري المصري)
الخميس، 01 يونيو 2023 - 00:03
هدف التعادل في الوقت القاتل 🤯🔥 أهداف المباراة المثيرة بين المقاولون والإسماعيلي 2:2 في الدوري #ONTime_Sports pic.twitter.com/8du3rLMkfo— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 31, 2023
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