لحظة رفع أحمد حجازي لقب الدوري السعودي 2022-23 مع الاتحاد
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:46
عاجل| وزير الرياضة يتوج #الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي🥇🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023
#الاتحاد_بطلا_للدوري | #SSC pic.twitter.com/eWXO95uxL6
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