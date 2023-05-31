هدف روما الأول ضد إشبيلية - باولو ديبالا (نهائي الدوري الأوروبي)

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 22:44

5/31/2023 10:44:45 PM هدف روما الأول ضد إشبيلية - باولو ديبالا (نهائي الدوري الأوروبي)
باولو ديبالا روما إشبيلية الدوري الأوروبي نهائي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أهداف فوز لاتسيو على كريمونيسي 3-2 في الدوري الإيطالي هدف ليونيل ميسي وكسر رقم رونالدو في الدوريات الـ 5 الكبرى احتفالات بنفيكا باللقب الـ 38 لـ الدوري البرتغالي أهداف فوز إنتر ضد أتالانتا 3-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز فيورنتينا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي) مراسم تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني أهداف فوز بنفيكا على سانتا كلارا 3-0 (الدوري البرتغالي) هدف دورتموند الأول ضد ماينز - رافائيل جيريرو (الدوري الألماني)
أخر الأخبار
اسكواش - نور الشربيني ومصطفى عسل إلى المربع الذهبي من بطولة الجونة 9 دقيقة | رياضات أخرى
حتى مورينيو لم يكسر هيمنتهم.. دوري إشبيلية الأوروبي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يصرف مكافأة إجادة للاعبين عقب لقاء المقاولون العرب 37 دقيقة | الدوري المصري
حجازي: شريط 3 مواسم مر أمام عيني عقب حسم لقب الدوري السعودي 50 دقيقة | السعودية
طارق حامد: بعد هذه المباراة تأكدت بأننا سنحقق لقب الدوري السعودي 53 دقيقة | السعودية
اتحاد اليد يعلن تعديلات في لوائح قيد اللاعبين قبل الموسم الجديد 55 دقيقة | كرة يد
شيحة: الإسماعيلي يعتذر عن أحداث مباراة المقاولون ونتقبل العقوبات.. وهذا سبب الأزمة ساعة | الدوري المصري
المدير التنفيذي لـ الأهلي: ننتظر قرار اللجنة الفنية للإعلان عن عدد الجمهور في مباراة الوداد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية