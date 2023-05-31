أهداف فوز البنك الأهلي على الداخلية 3-1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:45

5/31/2023 9:45:06 PM أهداف فوز البنك الأهلي على الداخلية 3-1 (الدوري المصري)
البنك الأهلي
نرشح لكم
هدف البنك الأهلي الثاني ضد الداخلية – أسامة فيصل (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد الداخلية – محمود قاعود (الدوري المصري) هدفا فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري) تصريحات نارية من كولر عن أيمن أشرف.. وغضب عقب مباراة سيراميكا وزير الرياضة يوضح إمكانية بيع الأهلي من عدمها رد فعل كولر بعد احتساب هدف الأهلي ضد سيراميكا هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - حسين الشحات هدف بيراميدز الأول في مرمى الاتحاد - إبراهيم عادل (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية ضد روما 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: بنزيمة يقترب من اتحاد جدة 23 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول عمر فتحي والأول 28 دقيقة | الكرة المصرية
المفاوضات بدأت.. أثليتك: تشيلسي يسمح لسيتي بالتحدث مع كوفاسيتش 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البطولة العربية - المنستيري يكمل مجموعة الزمالك والنصر 39 دقيقة | الوطن العربي
البنك الأهلي يواصل الابتعاد عن القاع بثلاثية ضد الداخلية 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري الأوروبي – عودة ديبالا لروما.. والنصيري يقود هجوم إشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
العامري فاروق: الجهات الأمنية وافقت على 50 ألف لنهائي الأهلي والوداد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية