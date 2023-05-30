وزير الرياضة يوضح إمكانية بيع الأهلي من عدمها

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 00:37

5/30/2023 12:37:27 AM وزير الرياضة يوضح إمكانية بيع الأهلي من عدمها
الأهلي
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