هدف الأهلي الأول في سيراميكا - حسين الشحات
الإثنين، 29 مايو 2023 - 23:15
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في مرمى الاتحاد - إبراهيم عادل (الدوري المصري) انسحاب لاعبو إنبي من مباراة فيوتشر ورفض استكمال اللعب لقطة الموسم.. هدف فيوتشر أمام إنبي الذي أدى لتوقف المباراة 25 دقيقة أهداف فوز حرس الحدود على غزل المحلة 2/3 (كأس مصر) المؤتمر الصحفي لـ عماد النحاس عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي هدف الأهلي الثاني أمام طلائع الجيش - عمرو السولية (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد طلائع الجيش - أفشة (الدوري المصري)