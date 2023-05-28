لقطة الموسم.. هدف فيوتشر أمام إنبي الذي أدى لتوقف المباراة 25 دقيقة

الأحد، 28 مايو 2023 - 23:19

5/28/2023 11:19:16 PM لقطة الموسم.. هدف فيوتشر أمام إنبي الذي أدى لتوقف المباراة 25 دقيقة
فيوتشر إنبي كأس مصر
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