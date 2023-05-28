مخلص فوز الأولمبي الباجي على الترجي في نهائي كأس تونس

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:23

5/28/2023 9:23:53 PM مخلص فوز الأولمبي الباجي على الترجي في نهائي كأس تونس
الترجي
نرشح لكم
ركلات ماراثونية.. الهلال السعودي بطل كأس خادم الحرمين 2023 أهداف فوز العربي على السد 3-0 (كأس أمير قطر) هدفا تعادل النصر مع الخليج 1/1 (الدوري السعودي) هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي ملخص تأهل أهلي طرابلس والصفاقسي وتشرين في البطولة العربية طارق حامد: لو كان اسمي حامديتش لما تعرضت للنقد أهداف فوز الوحدة الإماراتي على البرج اللبناني 3-0 (كأس العرب) أهداف مباراة المغرب مع البرازيل 2-1 (مباراة ودية)
أخر الأخبار
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يضمن البقاء وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو 36 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري 53 دقيقة | الدوري الإسباني
لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش