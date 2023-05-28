أهداف فوز حرس الحدود على غزل المحلة 2/3 (كأس مصر)

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:22

5/28/2023 9:22:53 PM أهداف فوز حرس الحدود على غزل المحلة 2/3 (كأس مصر)
كأس مصر حرس الحدود غزل المحلة
نرشح لكم
المؤتمر الصحفي لـ عماد النحاس عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة طلائع الجيش والأهلي هدف الأهلي الثاني أمام طلائع الجيش - عمرو السولية (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد طلائع الجيش - أفشة (الدوري المصري) لحظة إصابة مصطفى شوبير خلال مباراة طلائع الجيش هدفا مباراة النجوم والإسماعيلي 2-0 (كأس مصر) هدف فوز فيوتشر على سيراميكا كليوباترا (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على أسوان 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يضمن البقاء وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو 45 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري ساعة | الدوري الإسباني
لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
مياشر الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش