هدف ليونيل ميسي وكسر رقم رونالدو في الدوريات الـ 5 الكبرى
الأحد، 28 مايو 2023 - 01:44
ميسي يفتتح التسجيل للنادي الباريسي ويصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى برصيد 496 هدفا متفوقا على رونالدو #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/2rSytPCk8M— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
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