احتفالات بنفيكا باللقب الـ 38 لـ الدوري البرتغالي
الأحد، 28 مايو 2023 - 01:41
SL Benfica festeja a conquista do 38.º campeonato! Os jogadores fazem a festa no relvado após o fim do jogo, em comunhão com os adeptos nas bancadas! #LigaPortugalbwin #SLBCDSCpic.twitter.com/K0CYn4fhvf— VSPORTS (@vsports_pt) May 27, 2023
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