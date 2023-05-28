أهداف فوز إنتر ضد أتالانتا 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 28 مايو 2023 - 00:31
في مباراة الأهداف الجميلة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 27, 2023
إنتر يفوز على أتالانتا 3-2
شاهد الأهداف #إنتر_أتالانتا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/i6W40n4oBP
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