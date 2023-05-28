حجازي: حققنا الدوري السعودي الذي كان هدفنا الأول
الأحد، 28 مايو 2023 - 00:28
"حققنا بطولة الدوري التي كانت هدفنا الأول.. والجمهور الاتحادي يستحق الكثير"— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023
🎙️ أحمد حجازي - مدافع #الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/bFMHOW9NyN
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