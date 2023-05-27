أهداف فوز فيورنتينا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 27 مايو 2023 - 23:45
مباراة أهدافها الثلاثة متشابهة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 27, 2023
فيورنتينا يقلب النتيجة على روما في اللحظات الأخيرة ويحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف #فيورنتينا_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/uiOaZshLeq
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