بقيادة حجازي.. احتفالات لاعبي اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي

أحمد حجازي يرفض التغيير ويستكمل مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

هدف فوز الاتحاد على الباطن 1-0 (الدوري السعودي)

رونالدو يسجد بعد هدفه القاتل في الشباب

هدفا فوز النصر على الطائي (الدوري السعودي)

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انفعال شديد من أمير سعيود بعد استبداله في الدوري السعودي