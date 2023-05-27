بقيادة حجازي.. احتفالات لاعبي اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي
السبت، 27 مايو 2023 - 23:21
دوري روشن في معقل النمور🏆#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/snN3p3c5vi— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023
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