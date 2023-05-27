مراسم تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني
السبت، 27 مايو 2023 - 22:46
نوير على رأس المتوّجين بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
🇩🇪🏆 #الدوري_الألماني | #بايرن_ميونخ #Bundesliga pic.twitter.com/EpTUYGknGg
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