أحمد حجازي يرفض التغيير ويستكمل مباراة الاتحاد ضد الفيحاء
السبت، 27 مايو 2023 - 22:43
حجازي يرفض التغيير ويعود لأرضية الملعب🏟️#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/qAZhsl18Zj— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023
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