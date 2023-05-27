أهداف فوز بنفيكا على سانتا كلارا 3-0 (الدوري البرتغالي)
السبت، 27 مايو 2023 - 22:39
☑ RESUMO— VSPORTS (@vsports_pt) May 27, 2023
Liga Portugal bwin (#34) | Benfica 3-0 Santa Clara#LigaPortugalbwin #SLBCDSC https://t.co/mckKGBcBG6 pic.twitter.com/x9xsfUJ6Cl
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