هدف دورتموند الأول ضد ماينز - رافائيل جيريرو (الدوري الألماني)
السبت، 27 مايو 2023 - 18:15
هدف تقليص الفارق وعودة الروح لبوروسيا دورتموند#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
#Bundesliga pic.twitter.com/jcO2bp2b7s
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