هدف بايرن ميونيخ الأول ضد كولن - كومان (الدوري الألماني)
السبت، 27 مايو 2023 - 17:28
⚽️🔥 كومان يفتتح التسجيل لفريق بايرن بهدف صاروخي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
🔝 حتى هذه اللحظة بايرن ميونخ بطل الدوري#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونخ#Bundesliga pic.twitter.com/6X9Pa6fzVD
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