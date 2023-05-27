هدف ماينز الثاني ضد بروسيا دورتموند
السبت، 27 مايو 2023 - 17:06
⚽️🔥 كريم أونيسيو يصعب المهمة على دورتموند ويعزز تقدم ماينتس برأسية في شباك الحارس كوبل#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/BnJkGgFiyj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
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