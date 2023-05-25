هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - كاسيميرو (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 25 مايو 2023 - 22:12
كاسيميرو يضع اليونايتد في المقدّمة أمام تشلسي#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد #تشلسي#PremierLeague pic.twitter.com/aFnmdyghcQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2023
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