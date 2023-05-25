هدف تعادل إنتر أمام فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (نهائي كأس إيطاليا)
الخميس، 25 مايو 2023 - 00:12
الإنتر يعود بقدم لاوتارو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023
الإثارة تتواصل.. شاهد هدف التعادل لفريق إنزاغي#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/CAfqVIntUy
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