هدف تعادل إنتر أمام فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (نهائي كأس إيطاليا)

الخميس، 25 مايو 2023 - 00:12

5/25/2023 12:12:35 AM هدف تعادل إنتر أمام فيورنتينا - لاوتارو مارتينيز (نهائي كأس إيطاليا)
كأس إيطاليا
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