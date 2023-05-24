هدف ريال مدريد الأول في رايو فايكانو - كريم بنزيمة
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 22:34
بنزيمة على طريقة قدوته الظاهرة رونالدو يتخطى الحارس ويسجل الهدف الأول ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2023
هـل كان الحكـــم عادلاً في احتساب الهــدف؟ 🤔✍🏼#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/IqJmi8gQi2
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