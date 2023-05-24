هدف ريال مدريد الأول في رايو فايكانو - كريم بنزيمة

بنزيمة على طريقة قدوته الظاهرة رونالدو يتخطى الحارس ويسجل الهدف الأول ⚽️



هـل كان الحكـــم عادلاً في احتساب الهــدف؟ 🤔✍🏼#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/IqJmi8gQi2