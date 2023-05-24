لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس قبل مباراة رايو فايكانو

هدف ريال مدريد الأول في رايو فايكانو - كريم بنزيمة

هدف بلد الوليد الأول في برشلونة

أزمة العنصرية ضد فينيسيوس.. دعم كبير للاعب البرازيلي وريال مدريد يتوجه للنائب العام

هدف ريال مدريد الأول أمام أوساسونا - رودريجو (نهائي كأس ملك إسبانيا)

أول حوار مع بابلو كاساوس مندوب "لاليجا" الجديد في مصر