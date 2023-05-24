لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس قبل مباراة رايو فايكانو
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 22:33
دخول فـيـنـيـسـيـوس وسط تصفيــق حار جـداً دعمــاً له ❤️#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد #فـيـنـيـسـيـوس_جـونـيـور pic.twitter.com/SpmeQW9hwt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2023
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