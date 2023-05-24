هدف بلد الوليد الأول في برشلونة
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 00:59
كريستنسن يفاجئ فريقه برشلونة بهدف عكسي سريع 🤯— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 23, 2023
👀 هل سبق لك أن رأيت مدافعاً يسجل بهذه الدقة في مرمى فريقه ؟ 😅#الدوري_الإسباني | #بلد_الوليد | #برشلونة pic.twitter.com/kA1D90dcNA
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