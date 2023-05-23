وزارة الشباب والرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 16:51
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