وزارة الشباب والرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 16:51

5/23/2023 4:51:49 PM وزارة الشباب والرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه
وزارة الشباب والرياضة الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو بعد تعادل الزمالك مع الداخلية ركلة جزاء زيزو المهدرة أمام الداخلية في الدوري هدفا تعادل الداخلية مع الزمالك 1/1 (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز الإسماعيلي على حرس الحدود (الدوري المصري) هدف فوز الزمالك الأول على أسوان - إبراهيما نداي (الدوري المصري) هدفا مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي 2-0 (الدوري) هدف البنك الثاني في الإسماعيلي 2-0 (الدوري)
أخر الأخبار
رودري: أظهرنا شخصية البطل هذا الموسم.. والأفضل لم يأت بعد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المتحدث باسم وزارة الرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه 6 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يسهب في الإشادة بدي زيربي ويتوقع مستقبل بوسكيتس 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساكا مستمر مع أرسنال حتى 2027 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب الداخلية: شقيقي طلب حصولي على قميص شيكابالا.. وسنبني على نقطة التعادل ساعة | الكرة المصرية
أليجري: علينا التزام الصمت ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الليبي معتز إبراهيم حكم ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: في إنجلترا تم حل مشكة إهانة اللاعبين.. ولا أقلق أن يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات