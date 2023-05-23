أهداف فوز إمبولي 4-1 يوفنتوس (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 00:58
صدمة جديدة ليوفنتوس بالخسارة 1-4 أمام إمبولي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 22, 2023
شاهد أهداف المباراة..#إمبولي_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zAtvH4Iu6t
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