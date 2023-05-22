سر هروب "بغدودة" لاعب مصر في المصارعة الرومانية.. ورد والده

أحمد الأحمر يحتفل مع الجماهير بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد

على طريقة شيكابالا.. تتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

درس في الطائرة.. مدرب الزمالك يشرح أسماء المراكز وتحركات اللاعبين وقوانين غير معروفة

أحمد عاشور: منتخب مصر يحتاج دخول عناصر جديدة

مدرب الزمالك للطائرة: توصلت لاتفاق "جنتلمان" مع اللاعبين بخصوص المستحقات المتأخرة

الحوار الكامل مع أحمد عاشور مدرب الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بالدوري والكأس